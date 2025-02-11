Сокольническую линию московского метро решили продлить до Щербинки

Сокольническую линию столичного метро продлят. Распоряжение о подготовке проекта опубликовали на официальном сайте комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Новые остановки метро в Москве планируют открыть от станции «Потапово» в район Щербинка. Границы проекта на опубликованной схеме представили в форме «вилки». От станции «Улица Горчакова» ветку будут продлевать либо до Остафьевского шоссе, либо до Щербинки.

Окончательный вариант проекта должны подготовить в 2025–2026 годах.

Ранее на транспортной выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» представили будущую схему метро Москвы. Жители Московской области могут найти на ней свои станции МЦД.

В частности, на карте обозначили месторасположение новых линий подземки и новые станции на существующих линиях — «Южный порт» на Люблинско-Дмитровской ветке, «Достоевскую» на Кольцевой, «Гольяново» на Арбатско-Покровской и «Потапово» на Сокольнической.