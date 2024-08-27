Географическую схему метро 2030 года представили на выставке в Москве

Фото: Дептранс Москвы

Будущую схему московского метро представили на транспортной выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». Жители Подмосковья могут найти на ней свои станции МЦД.

В дептрансе Москвы рассказали, что на географической схеме, помимо станций метро, обозначены железнодорожные и речные вокзалы, кольцевые автомагистрали, основные парки и водные объекты. Уже сейчас жители Московского региона могут увидеть месторасположение новых линий метро и новые станции на существующих линиях. Это «Южный порт» на Люблинско-Дмитровской ветке, «Достоевская» на Кольцевой, «Гольяново» на Арбатско-Покровской и «Потапово» на Сокольнической.

На схеме обозначены также перспективный московский городской вокзал Рижская и высокоскоростная магистраль в Санкт-Петербург, которая строится по поручению президента Путина.

Увидеть схему можно в пространстве «Цифровая станция» в Центральном выставочном зале «Манеж» каждый день, кроме понедельника.

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