Ефимов: первая станция метро появится в Ломоносовском районе Москвы

Станция «Вавиловская», которая войдет в состав Троицкой линии метро, станет первой на территории Ломоносовского района Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На объекте заканчивается устройство основных монолитных железобетонных конструкций, в финальной стадии находится обратная засыпка котлована. Специалисты приступили к кирпичной кладке внутренних стен и перегородок, отделке служебных помещений», — добавил он.

Станция разместится вдоль Ленинского проспекта, на пересечении с улицами Строителей и Панферова, на границе с Гагаринским районом. Завершить строительство планируют к концу года. Вместе с ней строятся станции ЗИЛ, «Крымская» и «Академическая».

Троицкая линия, 16-я в московском метро, открылась в прошлом году. Сейчас заработали две очереди общей длиной в семь станций.

«Сооружение каждой из них имело свои особенности, связанные с расположением и архитектурными решениями», — заявил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Каждый этап работ проходит под контролем Мосгосстройнадзора. Специалисты планируют в следующий раз посетить стройплощадку в мае.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть «Вавиловская».