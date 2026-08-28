Собянин: в кинопарке «Москино» запустили проект, посвященный русской тройке

Кинопарк «Москино» за последние два года стал одной из центральных площадок для съемок патриотических и исторических картин. Мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе» сообщил о запуске проекта, посвященного русской тройке.

В кинопарке с начала 2026 года сняли более 20 фильмов, посвященных истории России и сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Также здесь создали шесть проектов об СВО.

По поручению президента России власти Москвы развивают индустрию кино. Столица становится реальным центром съемок не только отечественных, но и международных проектов.

«Это, по сути дела, одна из крупнейших в мире натурных площадок, на которой построено порядка 80 городов в натуре, съемочных площадок. В этом году мы закончили строительство третьей очереди», — сказал Собянин.