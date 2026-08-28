Собянин: в кинопарке «Москино» запустили проект, посвященный русской тройке
Кинопарк «Москино» за последние два года стал одной из центральных площадок для съемок патриотических и исторических картин. Мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе» сообщил о запуске проекта, посвященного русской тройке.
В кинопарке с начала 2026 года сняли более 20 фильмов, посвященных истории России и сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Также здесь создали шесть проектов об СВО.
По поручению президента России власти Москвы развивают индустрию кино. Столица становится реальным центром съемок не только отечественных, но и международных проектов.
«Это, по сути дела, одна из крупнейших в мире натурных площадок, на которой построено порядка 80 городов в натуре, съемочных площадок. В этом году мы закончили строительство третьей очереди», — сказал Собянин.
В кинопарке реализуют проект «Русская тройка: полет сквозь века».
«Запустили проект „Русская тройка: полет сквозь века“, возродив одну из самых ярких традиций русского конного спорта. Гости кинопарка могут прокатиться на тройке с орловскими и кабардинскими рысаками или прогуляться на других запряжках по живописным маршрутам», — отметил мэр.
По его словам, в кинопарке создали комфортные условия для туристов и гостей. Со дня открытия в 2024 году «Москино» посетили более 1,5 миллиона человек.
В июне в кинопарке прошел финал проекта «Театральный поединок. Школьная лига».