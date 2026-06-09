В Кинопарке «Москино» прошел финал проекта «Театральный поединок. Школьная лига»

6 июня в Кинопарке «Москино» состоялось праздничное мероприятие — финал третьего сезона проекта «Театральный поединок. Школьная лига». Участники сезона смогли не только поучаствовать в финале, но и узнать много нового о кинопроизводстве.

Сначала для всех участников провели познавательную экскурсию по Кинопарку «Москино». Гости увидели декорации к фильмам, узнали секреты киносъемочного процесса и сделали фото на память.

Во второй половине дня состоялась творческая встреча с актером театра и кино, телеведущим Сергеем Друзьяком. Он рассказал ребятам о своей работе и ответил на вопросы участников.

Для руководителей школьных театров прошла «Лаборатория театра», где актер, режиссер и педагог Илья Подчезерцев познакомил участников с секретами профессии и помог освоить техники мгновенного реагирования, создания характеров и сюжетов «на ходу».

Финальный поединок проекта прошел в театральном зале Кинопарка — копии Театра Гонзаги в подмосковной усадьбе «Архангельское». Судьями финальной встречи стали известные актеры и режиссеры: Анастасия Калинина, Илья Подчезерцев, Вероника Саркисова, Степан Куликов и Сергей Друзьяк.

По результатам игры места на пьедестале почета распределились следующим образом:

1. Химкинский молодежный театр МБКТ (г. Химки). 2. Театральный коллектив «Прима» (г. Химки, мкр Сходня). 3. Театральный коллектив «Театр на английском языке» (г. Котельники).

Команды-финалисты и полуфиналисты, а также руководители коллективов и волонтеры были награждены призами и подарками. Финалисты получили спецпризы — билеты на посещения фестиваля для всей семьи «Традиция» и музыкального фестиваля «Солома» в Кинопарке «Москино».