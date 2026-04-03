Собянин уволил главного архитектора Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главного архитектора города Сергея Кузнецова. Распоряжение опубликовали на сайте главы и правительства столицы.

«Уволить с государственной гражданской службы <…> по собственной инициативе», — следует из документа.

Сергей Кузнецов работал главным архитектором Москвы с 2012 года. С 2006 по 2012 он вместе с Сергеем Чобаном возглавлял архитектурное бюро «Speech Чобан & Кузнецов» в столице. В 2014 году Кузнецова избрали председателем градостроительного совета фонда «Сколково».

Архитектор возглавлял команду, создававшую парк «Зарядье» с концертным залом. Он также участвовал в реконструкции стадиона «Лужники» для чемпионата мира по футболу и в развитии столичных набережных.

Ранее президент Владимир Путин включил Собянина в состав Военно-промышленной комиссии. В нее также вошла заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.