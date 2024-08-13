Собянин рассказал о защите Москвы от беспилотников

Москва одной из первых ощутила на себе удары беспилотников, которые атаковали жилые дома, правительственные здания и даже Кремль. Но уже год небо над российской столицей находится под надежной защитой от летательных аппаратов. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов».

Он подчеркнул, что обеспечить безопасность города удалось благодаря совместной работе властей с министерством обороны.

«Московское небо защищено надежнее, чем, может быть, другие регионы, и уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, хотя атаки не прекращаются ни на один день», — заявил Собянин.

В ходе своего выступления мэр Москвы подчеркнул, что столица стала лидером по числу добровольцев, отправившихся в зону проведения специальной военной операции. Собянин пояснил, что уже в ближайшее время группировка российских войск пополнится еще 23 тысячами человек, которых направит столица.