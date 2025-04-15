Собянин рассказал о работе столичных предприятий космической промышленности

В Москве работают свыше 40 предприятий, которые наращивают темпы производства и расширяют ассортимент продукции для освоения космоса. Об этом написал в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

«Сегодня Москва — центр ракетно-космической отрасли России», — подчеркнул он.

Одно из предприятий — БЮРО 1440 — создало спутниковую связь на базе собственной низкоорбитальной группировки, которая позволит обеспечить скоростной широкополосный доступ в интернет. Кроме того, оно начало производить солнечные батареи по полному циклу.

«Готовая современная инфраструктура особой экономической зоны позволила развернуть производство в комфортные сроки и быстро наладить серийный выпуск этих компонентов космического аппарата», — заявил замгендиректора компании Дмитрий Агафонов.

Столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что ОЭЗ «Технополис Москва» сегодня состоит из 10 площадок, а всего в ней более 200 предприятий.