Собянин рассказал о проекте «Династии московской промышленности»
В проекте «Династии московской промышленности» участвуют уже более 100 семей. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что всего в Москве более 4,5 тысячи предприятий, и некоторые семьи работают на них поколениями.
В этом году в спецпроекте, который запустил департамент инвестиционной и промышленной политики, приняли участие 50 династий.
У семьи Саратовских общий стаж работы во Всероссийском НИИ автоматики имени Духова составил рекордные 1444 года. Семья Юровых — Смирновых отдала 441 год Московскому нефтеперерабатывающему заводу. А Шиванковы в сумме отработали 242 года на лифтостроительном заводе в Щербинке.
Учредитель группы компаний АИР Алексей Кучмин тоже стал участником проекта. По его словам, он начинал бизнес 15 лет назад вдвоем с женой, но позже к работе присоединились и другие члены семьи.
«Сегодня с нами работает целая команда высококлассных специалистов, которые растут вместе с нами, разрабатывают инженерные решения для нужд дорожной и аэродромной отраслей и популяризируют промышленность», — подчеркнул Кучмин.
Всего, по его словам, в компании работают более 300 человек.