Собянин рассказал о проекте «Династии московской промышленности»

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В проекте «Династии московской промышленности» участвуют уже более 100 семей. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что всего в Москве более 4,5 тысячи предприятий, и некоторые семьи работают на них поколениями.

В этом году в спецпроекте, который запустил департамент инвестиционной и промышленной политики, приняли участие 50 династий.

У семьи Саратовских общий стаж работы во Всероссийском НИИ автоматики имени Духова составил рекордные 1444 года. Семья Юровых — Смирновых отдала 441 год Московскому нефтеперерабатывающему заводу. А Шиванковы в сумме отработали 242 года на лифтостроительном заводе в Щербинке.

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
1/4
пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
2/4
пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
3/4

Учредитель группы компаний АИР Алексей Кучмин тоже стал участником проекта. По его словам, он начинал бизнес 15 лет назад вдвоем с женой, но позже к работе присоединились и другие члены семьи.

«Сегодня с нами работает целая команда высококлассных специалистов, которые растут вместе с нами, разрабатывают инженерные решения для нужд дорожной и аэродромной отраслей и популяризируют промышленность», — подчеркнул Кучмин.

Всего, по его словам, в компании работают более 300 человек.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте