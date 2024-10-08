Собянин рассказал о проекте «Династии московской промышленности»

В проекте «Династии московской промышленности» участвуют уже более 100 семей. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что всего в Москве более 4,5 тысячи предприятий, и некоторые семьи работают на них поколениями.

В этом году в спецпроекте, который запустил департамент инвестиционной и промышленной политики, приняли участие 50 династий.

У семьи Саратовских общий стаж работы во Всероссийском НИИ автоматики имени Духова составил рекордные 1444 года. Семья Юровых — Смирновых отдала 441 год Московскому нефтеперерабатывающему заводу. А Шиванковы в сумме отработали 242 года на лифтостроительном заводе в Щербинке.