Собянин рассказал о популярности Некрасовской линии метро

Полный запуск Некрасовской линии метро для жителей Москвы стал одним из самых ожидаемых событий последнего десятилетия. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, транспортная ситуация на юго-востоке города в 2011 году была сложной. Новые районы быстро застраивались, а Таганско-Краснопресненская линия плохо справлялась с нагрузкой. Решать эту проблему начали с запуска Некрасовской линии.

Позже появилась пересадка на Большую кольцевую линию, а затем ввели в эксплуатацию третий Московский центральный диаметр (МЦД-3). Всего за пять лет розовой веткой подземки воспользовались более 200 миллионов раз, она проходит через районы Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

«Для обслуживания Некрасовской линии мы построили электродепо „Руднево“ с корпусом для ремонта и камерой для мойки составов. Городской вокзал Нижегородская стал одним из крупнейших в Москве. Он связал Некрасовскую и Большую кольцевую линии, Московское центральное кольцо (МЦК) и МЦД-4», — написал Собянин.

Некрасовская линия метро уникальна тем, что все станции оборудовали лифтами. Также это первая линия в столичном метрополитене, при строительстве которой работал 10-метровый тоннелепроходческий комплекс.

Ранее стало известно, что новый пешеходный переход откроют около станции метро «Тютчевская».