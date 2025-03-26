Ефимов: новый пешеходный переход откроют около станции метро «Тютчевская»
Москомархитектура одобрила проект пешеходного перехода возле станции «Тютчевская» Троицкой линии метро, который построят по Адресной инвестпрограмме. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Реализация проекта позволит создать более безопасные условия для перемещения людей в зоне активной транспортной логистики», — рассказал он.
Общая площадь участка, для которого утвердили перепланировку, составляет 20 гектаров. Внеуличный пешеходный переход с пандусами и тактильными указателями соединят с выходом из метро. Рядом оборудуют подъездную дорогу и две парковки суммарно на 200 мест, в том числе для маломобильных жителей.
После появления перехода путь пассажиров с одной стороны кольцевой автодороги на другую станет не только безопасным, но и коротким. Если раньше он занимал 12 минут, то теперь сократится почти вчетверо.
Станция метро «Тютчевская» находится в Новой Москве вдоль 42-го километра МКАД.
В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии самого протяженного надземного перехода на МКАД. Он расположился на юго-востоке города на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.