Собянин рассказал о новом проекте благоустройства территории «Лужников»

В 2025 году на территории «Лужников» стартует реализация нового проекта благоустройства. Об этом в личном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, работы начнутся с Центральной площади перед Большой спортивной ареной, новым «сердцем» там станет зеркало водной глади.

«Летом вокруг него будут расположены места отдыха с шезлонгами и столиками. По вечерам здесь можно устраивать водные шоу», — написал Собянин.

Также на алее ряд деревьев вдоль площади заменят заменить молодыми кленами. В будущих планах — развести потоки пешеходов и машин.

Частью проекта благоустройства станет реконструкция причала «Лужники-Центральный».

Объект поднимут от уровня воды примерно на 1,2 метра, увеличат длину и ширину, причал станет доступным для маломобильных групп населения. После реконструкции причал сможет принимать как регулярные речные, так и прогулочные суда.

Собянин подчеркнул, что «Лужники» станут одним из лучших парков Москвы, где можно будет организовывать как крупные международные соревнования, так и комфортный семейный досуг.

Ранее Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева».