Собянин рассказал о новой индустриализации Москвы

Москву до 2030 года ждет новая индустриализация — площадь промышленных производств увеличится с нынешних 13 до 25 миллионов квадратных метров. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24».

«Это в основном высокотехнологичное производство с хорошей добавленной стоимостью, с хорошей заработной платой», — добавил он.

Департамент инвестиционной и промышленной политики столицы отметил, что для развития промышленности действует особая экономическая зона «Технополис Москва», состоящая из 10 площадок. Ее резиденты пользуются обширными налоговыми льготами.

«При выборе места локализации мы учитывали надежность, удобство логистики, и, конечно, потенциал для развития. Помимо этого, здесь создана целая экосистема. Мы получили насыщенную деловую жизнь», — рассказал генеральный директор «Нанотехнологического центра композитов» Михаил Столяров.

Компания работает на площадке «Печатники» с 2018 года, производя композитные материалы, которые активно используются на различных инфраструктурных объектах.