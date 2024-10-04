Собянин рассказал, когда в Москве начнется отопительный сезон

Собянин: с 7 октября в Москве начнут поэтапно включать отопление

В Москве с 7 октября стартует отопительный сезон. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Московский глава отметил, что ожидается понижение температуры, поэтому власти приняли решение приступить к включению отопления.

«Работа проводится поэтапно. В первую очередь тепло подается на объекты соцсферы и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней», — пояснил Собянин.

Мэр столицы отметил, что городские системы и тепловые сети готовы к осенне-зимнему периоду.

Жители Подмосковья смогут узнать о графике подключения отопления онлайн на платформе «Добродел». Для этого нужно зарегистрироваться в системе и ввести свой адрес.