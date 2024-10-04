График отопления появился в подмосковном приложении «Добродел»

График отопления появился в приложении «Добродел». Теперь жители смогут узнать конкретную дату, зарегистрировавшись в системе и введя свой адрес.

«Важно, чтобы жители Подмосковья могли без посещений ведомств и лишних звонков получать как госуслуги, так и необходимую информацию. Теперь пользователи приложения могут в считанные секунды узнать график запуска отопления в своем доме», — рассказала министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Также можно подписаться на уведомления по адресу, чтобы заранее знать о запуске и отключении отопления в доме.

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