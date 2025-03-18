Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро «Народное Ополчение»

Станция «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии будет визуально напоминать первые станции московского метрополитена. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале .

По его словам, на станции возведут два ряда колонн со встроенной подсветкой, образующие своды.

«Похожий прием можно увидеть на „Кропоткинской“, построенной еще в 1935 году», — уточнил Собянин.

В дизайне будут преобладать серые и красные цвета. В южной части вестибюля организуют переход на одноименную станцию метро Большой Кольцевой линии. Сейчас объект готов на 55%, открыть станцию планируют в 2027 году.

Ранее Собянин рассказал, что станцию метро «Бульвар генерала Карбышева» той же линии посвятят различным направлениям работы инженерных войск.