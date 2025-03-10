Собянин пригласил москвичей поделиться идеями о спортивной инфраструктуре

Медиаплатформа «Город обсуждает московский спорт» станет площадкой для сбора идей от жителей столицы по дальнейшему развитию инфраструктуры и другим тематическим проектам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что все идеи от москвичей примут до 25 марта.

«На платформе „Город идей“ стартует уникальный проект „Город обсуждает московский спорт“. Медиаплатформа позволит горожанам стать соавторами будущего спортивной столицы», — написал Собянин.

Мэр предложил жителям столицы обсудить дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры в рамках благоустройства, выбрать площадки и программы для будущих профильных фестивалей, а также оценить работу портала «Московский спорт».

Получившие самую большую поддержку предложения горожан реализует департамент спорта Москвы.

Собянин напомнил, что это второй подобный проект. Летом прошлого года на платформе «Город идей» собрали более трех тысяч предложений горожан о стандартах культурного досуга.

В минувший вторник, 4 марта, мэр российской столицы Сергей Собянин подвел итоги проекта «Зима в Москве». Он объявил, что за декабрь, январь и февраль в городе провели более 53 тысяч мероприятий, в которых приняли участие почти 30 миллионов человек.