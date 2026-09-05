Собянин порадовал москвичей грандиозными планами

Собянин: до 2030 года в Москве построят еще 30 станций метро

Метро российской столицы расширится на 30 новых станций в ближайшие четыре года. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник поделился амбициозными планами на мероприятии по открытию новых объектов в столице. Церемонию приурочили ко Дню города. В ней принял участие президент России Владимир Путин.

Как рассказал Собянин, в российской столице построили уже 130 новых станций метро. За следующие четыре года планируется возвести не только 30 новых станции, но и ввести в строй три электродепо. Построят также 75 километров дорог.

В субботу, 5 сентября, Собянин открыл Рублево-Архангельскую линию метро. На этой церемонии российский президент Владимир Путин присвоил мэру Москвы звание Героя Труда.

После этого столичный градоначальник рассказал, что высокие темпы работы московские строители снижать не намерены. В 2027 году новая ветка пополнится пятью новыми станциями.

Рублево-Архангельская линия стала уже 17-й веткой Московского метрополитена. Она связала деловой центр «Москва-Сити» с северо-западными районами столицы и Красногорском в Подмосковье.