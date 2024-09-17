Собянин переименовал Депстрой Москвы в департамент гражданского строительства

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о переименовании департамента строительства в департамент гражданского строительства. Документ опубликовали на официальном сайте главы столицы.
Сотрудники департамента теперь не обязаны курировать вопросы развития транспортной и инженерной инфраструктуры. Этими задачами займется департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.
Руководителем Департамента гражданского строительства Москвы назначен Рафик Загрутдинов, который ранее возглавлял департамент строительства. Чиновник обязан заключить служебный контракт на срок полномочий действующего главы города.