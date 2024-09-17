Собянин переименовал Депстрой Москвы в департамент гражданского строительства

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о переименовании департамента строительства в департамент гражданского строительства. Документ опубликовали на официальном сайте главы столицы.

Сотрудники департамента теперь не обязаны курировать вопросы развития транспортной и инженерной инфраструктуры. Этими задачами займется департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры.

Руководителем Департамента гражданского строительства Москвы назначен Рафик Загрутдинов, который ранее возглавлял департамент строительства. Чиновник обязан заключить служебный контракт на срок полномочий действующего главы города.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов рассказал, что в ЦАО по реновации построили семь новостроек, рядом с которыми благоустроили почти пять гектаров дворовых территорий.