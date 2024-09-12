Ефимов: в ЦАО по реновации благоустроили почти пять гектаров дворовых территорий

В Центральном административном округе Москвы по реновации возвели семь новостроек, рядом с которыми облагородили 49,6 тысячи квадратных метров дворовых территорий. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Кроме того, для новоселов и жителей соседних домов поблизости обустроили девять детских и семь спортивных площадок, оборудовали места для активного и тихого отдыха», — добавил он.

Дома, уточнил Ефимов, возвели в Пресненском, Красносельском, Таганском и Басманном районах города.

Возле зданий сажают деревья и кустарники, разбивают клумбы и высаживают газоны. Спортивные и детские площадки оснащают современными комплексами, а на землю укладывают резиновое покрытие.

«Мы продолжаем развивать программу реновации в Центральном административном округе. На этапе проектирования и строительства там находятся еще 10 жилых комплексов», — добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, придомовые территории там тоже благоустроят.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал постройку в ЦАО двух школ и детского сада по реновации. Программа действует с 2017 года.