Собянин освободил от должности восьмерых глав управ районов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности восьмерых глав управ районов по их собственному желанию. Документ опубликовали на сайте столичного правительства .

В отставку ушли главы управ Арбата, Восточного Измайлова, Крюкова, Крылатского, Кузьминок, Савеловского района, Северного Бутова и Северного Тушина — соответственно Юрий Нечаев, Сергей Титов, Андрей Журавлев, Иван Лахно, Олег Пундель, Игорь Овчинников, Алексей Прокудин и Евгений Мамутов.

В начале апреля своей должности лишился главный архитектор города Сергей Кузнецов, занимавший ее с 2012 года. Среди проектов, реализованных под его руководством, — парк «Зарядье» и реконструированный к чемпионату мира по футболу стадион «Лужники».