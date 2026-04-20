Речную навигацию возобновят в Химках с 27 апреля

Теплоход «850 лет Москве» будет курсировать ежедневно от причала «Химки» до Северного речного вокзала с 9:40 до 21:10. Путь по воде займет тридцать минут.

За день судно будет выполнять сорок рейсов туда и обратно. В прошлом сезоне этот маршрут перевез более 75 тысяч пассажиров и зарекомендовал себя как удобная альтернатива наземному транспорту и электричкам.

Теплоход рассчитан на 150 пассажиров и оборудован для поездок в любую погоду. На борту есть открытая верхняя палуба под навесом и крытая нижняя палуба, где расположены пассажирский салон и автоматы с едой и напитками.

Оплатить проезд можно картой «Тройка» или банковской картой. Билеты продаются в кассах причалов и непосредственно на борту судна. Для детей в возрасте до семи лет проезд остается бесплатным.