Собянин на ПМЭФ оценил работу ПВО Москвы

Противовоздушная оборона Москвы работает на высочайшем уровне. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РБК на полях ПМЭФ-2026.

«Я очень благодарен Министерству обороны, вооруженным силам, которые очень ответственно подходят к своей работе. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помогать им и повышать эффективность. Будем бороться дальше», — сказал Собянин.

По его словам, сквозь систему защиты пролетело не более тысячной процента всех атаковавших столицу дронов.

Мэр добавил, что атаки не влияют на работу городских служб: в обычное время они работают в плановом режиме, во время атак — в повышенном. Если происходят ЧП, последствия устраняют быстро, пострадавшим помогают.

По последним данным, сегодня с начала дня на подлете к Москве сбили девять беспилотников, сообщил Собянин в телеграм-канале. Всего минувшей ночью над российскими регионами уничтожили более 120 украинских БПЛА.