Собянин доложил Путину о развитии экономики и промышленности в Москве
Мэр Сергей Собянин доложил президенту Владимиру Путину о росте экономики города на 5,5% за минувший год и развитии промышленности. Об этом сообщил сайт правительства Москвы.
«А вообще за шесть лет, во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика Москвы выросла на четверть», — добавил мэр.
В частности, почти втрое выросла обрабатывающая промышленность, почти в два раза — инвестиции в основной капитал.
В столице работает более 4,5 тысячи предприятий, ежегодно открывается в среднем 150 новых. Только за прошлый год в высокотехнологичном промышленном секторе создали 13,5 тысячи новых рабочих мест.
«Московская промышленность демонстрирует непрерывный рост уровнем выше, чем средние показатели по России», — отметила глава Комитета МТПП по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.
Департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что для поддержки промышленности столичные власти предлагают более 20 мер.