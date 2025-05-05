Собянин доложил Путину о развитии экономики и промышленности в Москве

Мэр Сергей Собянин доложил президенту Владимиру Путину о росте экономики города на 5,5% за минувший год и развитии промышленности. Об этом сообщил сайт правительства Москвы .

«А вообще за шесть лет, во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика Москвы выросла на четверть», — добавил мэр.

В частности, почти втрое выросла обрабатывающая промышленность, почти в два раза — инвестиции в основной капитал.