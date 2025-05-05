Собянин доложил Путину о развитии экономики и промышленности в Москве

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Мэр Сергей Собянин доложил президенту Владимиру Путину о росте экономики города на 5,5% за минувший год и развитии промышленности. Об этом сообщил сайт правительства Москвы.

«А вообще за шесть лет, во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика Москвы выросла на четверть», — добавил мэр.

В частности, почти втрое выросла обрабатывающая промышленность, почти в два раза — инвестиции в основной капитал.

пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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В столице работает более 4,5 тысячи предприятий, ежегодно открывается в среднем 150 новых. Только за прошлый год в высокотехнологичном промышленном секторе создали 13,5 тысячи новых рабочих мест.

«Московская промышленность демонстрирует непрерывный рост уровнем выше, чем средние показатели по России», — отметила глава Комитета МТПП по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.

Департамент инвестиционной и промышленной политики напомнил, что для поддержки промышленности столичные власти предлагают более 20 мер.

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