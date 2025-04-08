Собянин анонсировал открытие еще одного городского вокзала в Москве в 2025 году

Собянин: городской вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1 откроется в этом году

Новый городской вокзал Петровско-Разумовская, расположенный на МЦД-1, откроется в столице в 2025 году. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Объект строится по графику, готовность — около 78%. <…> Особое внимание уделяем организации работ. Все, что может повлиять на движение поездов, выполняем ночью в технологические окна. В апреле мы сократили их продолжительность с 8 до 4,5 часа», — написал он.

На данный момент специалисты занимаются установкой инженерных систем, отделкой помещений, монтажом фасада из стеклянной мозаики площадью почти пять тысяч квадратных метров и пусконаладкой лифтов и эскалаторов.

Городской вокзал Петровско-Разумовская будет крупнейшим хабом на севере столицы. Пассажиры столичной подземки смогут пересаживаться тут между МЦД-1 и МЦД-3, двумя линиями метро и наземным транспортом. Это улучшит транспортную доступность для почти 200 тысяч человек, живущих в Марфине, а также в Бутырском и Тимирязевском районах.

Ранее Собянин объявил, что в течение ближайших двух лет в Москве завершат работы по строительству и реконструкции семи московских городских вокзалов. Помимо станции Петровско-Разумовская, речь идет также о Курской (МЦД-2/МЦД-4), Москва-Сити (МЦД-1), Серп и Молот (МЦД-2/МЦД-4), Железнодорожной (МЦД-4), Царицыно (МЦД-2) и Беговой (МЦД-4).