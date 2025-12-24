Синоптики предупредили о снегопаде, метели и гололедице в Москве 26 декабря

В Москве в ночь с 25 на 26 декабря и утром 26 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили синоптики Росгидромета.

По прогнозу, в столице пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах возможны метель, мокрый снег и налипание осадков. На дорогах и тротуарах образуется гололедица, а порывы западного и северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В Главном управлении МЧС России по городу Москве призвали горожан соблюдать повышенные меры осторожности. Водителям рекомендуется заранее снижать скорость движения, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров, а автомобили по возможности парковать вдали от деревьев.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и внимательно следить за обстановкой на улице. Отдельно спасатели просят не оставлять детей без присмотра.

Метеоролог Татьяна Позднякова ранее рассказала 360.ru, что из-за изменения конфигурации антициклона в Москве и Подмосковье снова начнется потепление.