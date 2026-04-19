Синоптик рассказал о погоде в Москве на 1 мая

Синоптик Тишковец: в Москве в начале мая ожидается до плюс 14 градусов

В Москве 1 мая температура воздуха днем поднимется до +14 градусов, а ночью может опуститься до +1. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По всей видимости, прохладный температурный режим в Центральной России продержится до конца текущего месяца», — отметил он.

На Первомай значительного потепления не ожидается: ночью в столице будет от +1 до +6 градусов, по области — около нуля, а днем — от +9 до +14.

Синоптик добавил, что в воскресенье в Москве будет облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Температура днем не превысит +5 градусов, по области — до +7, при северо-восточном ветре.

МЧС столицы призывало москвичей остерегаться шатких конструкций и рекламных щитов во время сильных ветров сегодня и завтра.