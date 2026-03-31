Синоптик Леус рассказал о ночных заморозках в апреле в Москве

В Москве в апреле возможны ночные заморозки, несмотря на общее потепление. Об этом сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

«Наибольшая вероятность ночных заморозков во второй и пятой пятидневках», — отметил он.

По его словам, март в столице оказался аномально теплым — температура превысила норму на 5,6 градуса. При этом осадков выпало значительно меньше обычного — всего около четверти от месячной нормы.

Апрель, по прогнозам, сохранит теплую тенденцию: средняя температура будет на 1–2 градуса выше нормы, а количество осадков станет близким к обычным значениям.

В первой половине месяца днем воздух прогреется до +13…+18 градусов, за исключением короткого похолодания до +7…+12. Во второй половине апреля температура будет держаться в диапазоне +9…+17 градусов.

Москва 31 марта обновила температурный рекорд. К 15:00 на базовой метеостанции ВДНХ температура достигла +17,5 градуса. Это выше прежнего максимума для этого дня — +17,2, который зафиксировали в 2007 году.