Глобальное затопление. Минимум 16 регионов России уйдут под воду этой весной

Весной ожидается сильное половодье минимум в 16 регионах России. Еще в 20 субъектах есть риск невысокого превышения уровня талой воды, сообщили «Известия» . Серьезный паводок возможен в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

«В Рязанской области, Мордовии, Пензенской области, Татарстане, где до 90–95 сантиметров, а местами и один метр высота снежного покрова. Там наибольшая вероятность высокого, близкого к экстремальному половодью», — рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В Подмосковье не должно быть сильных подтоплений. Тем не менее, если весной будет много дождей и очень тепло, половодье может стать особенно сильным, отметил синоптик. Но если весна затянется и будут заморозки, то вода начнет сходить постепенно и не нанесет большого ущерба.

В Московской области специалисты Министерства энергетики уже готовятся к возможным весенним капризам погоды.

«Для обеспечения гарантированной и надежной работы электросетевых объектов… проверяется техническое состояние электрооборудования в зонах, подверженных подтоплению», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Регионы России, где есть риск половодья: Алтайский, Красноярский и Камчатский край, Владимирская, Калужская, Кемеровская, Московская, Мурманская, Новосибирская, Орловская, Рязанская, Самарская, Томская и Тульская области, а также Крым.

Зима 2026 года в московском регионе выдалась необычайно снежной. В некоторых местах сугробы достигали рекордной высоты в 80 сантиметров. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что весной весь этот снег превратится в пять миллионов кубометров воды.