Синоптик Паршина предупредила москвичей о новом граде

Град может вернуться в Москву 9 апреля. Об этом сообщила РИА «Новости» ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Есть вероятность, что град вернется в Москву 9 апреля, так как будет проходить такой же холодный атмосферный фронт одного циклона, что вызвал град в столице в это воскресенье», — сказала синоптик.

Накануне в Подмосковье прошел апрельский град. В Истринском городском округе очевидцы сняли на видео необычное для весны природное явление.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин ранее предупредил жителей Московского региона о скором ухудшении погоды.

В ближайшие дни в область придут мокрый снег, дождь и ночные заморозки с понижением температуры до -5. По его словам, возможно даже выпадение снега.

В столице в среду столбик термометра опустится до нуля, а в четверг и пятницу — до -2. Однако к выходным в Москве начнет теплеть.