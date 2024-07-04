Сильный дождь с градом пройдет в Москве в пятницу

В Москве ожидается резкое ухудшение погоды в пятницу, 5 июля. Жителей и гостей столицы призвали соблюдать осторожность и по возможности не парковать машины под деревьями. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

«По прогнозу синоптиков, в пятницу, 5 июля, в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий. Сильный дождь с грозой и градом будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Непогода сохранится в течение всех суток. Может выпасть свыше половины месячной нормы осадков», — рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Все городские службы, заверил он, будут работать в усиленном режиме, аварийные бригады выйдут на круглосуточное дежурство.

Непогода начнется уже в ближайшие часы — в четверг вечером ожидается дождь с грозой, град и порывы ветра до 17 метров в секунду.

Столичные власти призвали москвичей быть осторожными, по возможности не выходить на улицу в непогоду, не укрываться и не паровать машины под деревьями.

В понедельник, 1 июля, сильный ураган прошел в Санкт-Петербурге. Шквалистый ветер свалил башенный кран на одной из стройплощадок города. В результате непогоды погибла женщина, еще два человека пострадали.