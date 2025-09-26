Еще 300 штрафов за нарушение правил выгула собак оформили в Подмосковье

Более 360 штрафов за нарушения правил выгула собак оформили в Подмосковье с начала года. Их общая сумма превысили 500 тысяч рублей.

Выгуливать собак в Подмосковье можно только в специально отведенных для этого местах. При этом животных нельзя оставлять одних на территории образовательных учреждений, детских и спортивных площадках. За соблюдением правил следят инспекторы регионального Минсельхозпрода. Штрафы за несоблюдение требований составляют от 1,5 до трех тысяч рублей.

«Соблюдение правил выгула домашних животных обеспечивает безопасность граждан и других питомцев. Мы продолжаем проводить профилактическую работу и разъяснять владельцам требования к содержанию. При первичном нарушении — выносится предупреждение, но, если случай повторный или происходит систематически — наступает административная ответственность», — рассказал глава ведомства Сергей Двойных.

При выгуле собак нужно использовать поводок. Для особей выше 25 сантиметров также обязателен намордник. Хозяин должен убирать за питомцем.

Инспекторы могут дополнительно проверить регистрацию у собаки, отсканировав микрочип.

Жители могут сообщить о нарушениях правил выгула животных в ближайшее отделение полиции. К заявлению нужно приложить фото или видео с указанием даты, времени и места происшествия.