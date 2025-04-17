Автоэксперт Кадаков поддержал ограничение скорости для самокатов

Автоэксперт Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал новость об ограничении скорости прокатных электросамокатов в России до 20 километров в час.

Он подчеркнул, что это хорошее решение, но только как одна из мер.

«Вместе с этим ограничением должны работать зоны замедления, где самокат должен ехать не быстрее 10 километров в час», — сказал Кадаков.

Эксперт добавил, что даже при ограничении скорости до 20 километров в час можно получить серьезные травмы.

Ранее кикшеринговые операторы объявили, что с 12:00 17 апреля все прокатные электросамокаты в России будут ограничены скоростью 20 километров в час.