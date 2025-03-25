Серию голосований на сайте «Активный гражданин» посвятят восстановлению ВДНХ

Викторина и серия голосований, посвященные восстановлению ВДНХ, пройдут на сайте «Активный гражданин» . Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Мы комплексно возрождаем главную выставку страны уже на протяжении 10 лет и за это время не останавливались ни на миг», — отметила она.

Первое голосование посвятили уже отреставрированным объектам. Москвичам предлагают выбрать, какой из павильонов, вернувших себе первозданный облик, нравится им больше всего. Участвует в голосовании и арка главного входа.

Второй опрос посвятят любимым местам прогулок жителей столицы. Кроме того, они выберут лучший современный объект выставки.

Для викторины столичные власти приготовили восемь каверзных вопросов, например, сколько девушек на фонтане «Дружба народов».

Ранее на ВДНХ открылся спецпроект, посвященный участникам СВО.