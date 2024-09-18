Семинар-практикум по финансовой поддержке промышленных предприятий пройдет в Москве

В Москве 20 сентября состоится семинар-практикум «Новые условия финансовой поддержки в виде компенсации части затрат по лизинговым платежам». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На мероприятии промышленники и инвесторы узнают о программах Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, методах реализации и крупных проектах. На компенсации части затрат по лизинговым платежам сделают основной акцент.

«Фонд предлагает столичным промышленникам и инвесторам около 10 программ финансовой помощи. Благодаря им компании могут привлекать средства в развитие заводов, различных объектов и других крупных проектов», — добавил Гарбузов.

По его словам, за первое полугодие в развитие предприятий инвестировали в сумме около 100 миллиардов рублей.

Принять участие в мероприятии могут столичные промышленники и лизинговые компании. Регистрация проводится по электронной почте: info@mfppp.ru.