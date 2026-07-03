Самым жарким днем с начала лета в Москве стало 2 июля

Позднякова: 2 июля стал одним из самых жарких дней в Москве с начала года

Четверг, 2 июля, стал одним из самых жарких дней в Москве с начала 2026 года и самым жарким с начала этого лета. Об сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в «Максе».

Воздух в столице в эту дату прогрелся до +30,4 градуса. Сопоставимые показатели также фиксировались 21 мая.

Позднякова добавила, что в ближайшие 10 дней в Москве будет ощутимо прохладнее.

«Жители столицы будут наслаждаться более комфортной погодой с максимальной температурой воздуха днем около +25 градусов», — написала она.

Ранее Гидрометцентр предупредил о грозах и порывистом ветре с 4 по 6 июля. Погодные условия связаны с волновым циклоном.