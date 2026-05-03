Самым теплым днем с начала года в Москве стало 3 мая

Воскресенье стало самым теплым днем в Москве с начала года. Температура воздуха поднялась до 18,8 градуса. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале .

«Как и ожидалось, сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года. По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, к полудню воздух в столице прогрелся до +18,8 градуса», — написал он.

До этого рекорд принадлежал последнему дню марта, когда температура поднялась до +17,6 градуса. Но это еще не предел — завтра в столице столбики термометров покажут до +23…+25 градусов.

С 3 по 5 мая на всей территории Московской области ожидается II и III классы пожарной опасности. Синоптики прогнозируют ясную погоду с редкой облачностью, без осадков.