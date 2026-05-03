В ближайшие дни в Подмосковье сохранится низкая пожарная опасность

По информации пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, 2 мая на территории гослесфонда региона возгораний не зафиксировано.

С 3 по 5 мая на всей территории Московской области ожидается II и III классы пожарной опасности.

В эти дни температура воздуха составит от +15 до +25 градусов днем и от +8 до +14 градусов ночью. Синоптики прогнозируют ясную погоду с редкой облачностью, без осадков.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Больше новостей в нашем MAX-канале: https://max.ru/id5024129468_gos.