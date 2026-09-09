Самой пожилой жительнице Москвы исполнилось 108 лет

Самой пожилой москвичке — 108 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского департамента труда и социальной защиты населения.

Самому возрастному мужчине, живущему в столице России, исполнилось 105 лет.

По данным заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, средняя продолжительность жизни в столице уже превысила 80 лет.

Ранее стали известны российские регионы с самой высокой продолжительностью жизни. Среди лидеров — Дагестан, Ингушетия и Москва. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, в Дагестане также сохраняется положительный прирост населения.