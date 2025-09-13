«Денег всегда не хватает». Путин поставил Собянина в пример главам регионов

Путин объяснил секрет успеха Собянина выбором приоритетов, а не объемом денег

Руководителям российских регионов нужно взять на вооружение принцип работы мэра Москвы Сергея Собянина и выбирать самое главное, на что направить усилия и бюджет. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь 878-летия столицы в «Зарядье».

Он подчеркнул, что прекрасно понимает, что руководители регионов считают, будто Москва обладает самым большим количеством денег среди всех субъектов России.

«Денег всегда не хватает. Вопрос в выборе приоритетов. И команде действующего мэра Москвы удается выбирать самое главное, на этом сосредотачивают внимание и добиваются результата», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

В ходе выступления на открытии мероприятий, приуроченных ко Дню города, президент назвал Москву лучшим городом планеты, а также олицетворением судьбы и миссии всей России.

Глава государства пожелал мэру Москвы Сергею Собянину и его команде реализовать новые задачи и добиваться всех поставленных целей.