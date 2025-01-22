Автоэксперт Попов назвал каршеринговую машину не лучшим выбором для покупки

Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что покупка подержанной машины у каршеринговой компании обернется большими тратами на ее восстановление. Об этом он сообщил в беседе с «Ридусом».
Эксперт подчеркнул, что компании каршеринга рассматривают автомобили как инструмент для получения прибыли. Они приобретают машины и передают их в аренду множеству пользователей, обеспечивая минимальный уровень обслуживания. Когда расходы на содержание автомобиля начинают превышать доходы, такие транспортные средства продаются. В результате, покупка бывшего в использовании каршерингового авто требует значительных вложений в ремонт и восстановление.
По мнению специалиста, более половины машин, предлагаемых к продаже этими сервисами, находятся в сильно изношенном состоянии.
Традиционный турнир по уличному хоккею перенесли в Красногорске на 23 февраля
«Злым не стал». Спасительница истерзанного пса в Камчатском крае рассказала о его состоянии
Московская полиция поймала мошенников, менявших технику в маркетплейсе на муляжи
Мероприятия ко Дню освобождения от фашистских захватчиков прошли в Дмитрове
В Москве задержали лжецелителя за мошенничество на сумму 200 тысяч рублей
Фрагменты тела выловили из Яузы в Москве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте