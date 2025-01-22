Автоэксперт Попов назвал каршеринговую машину не лучшим выбором для покупки

Автоэксперт Дмитрий Попов считает, что покупка подержанной машины у каршеринговой компании обернется большими тратами на ее восстановление. Об этом он сообщил в беседе с «Ридусом» .

Эксперт подчеркнул, что компании каршеринга рассматривают автомобили как инструмент для получения прибыли. Они приобретают машины и передают их в аренду множеству пользователей, обеспечивая минимальный уровень обслуживания. Когда расходы на содержание автомобиля начинают превышать доходы, такие транспортные средства продаются. В результате, покупка бывшего в использовании каршерингового авто требует значительных вложений в ремонт и восстановление.

По мнению специалиста, более половины машин, предлагаемых к продаже этими сервисами, находятся в сильно изношенном состоянии.