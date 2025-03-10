С начала года сотрудники ЦОМП сопроводили свыше 13 тыс. пассажиров в метро Москвы

С начала года сотрудники Центра мобильности (ЦОМП) сопроводили в московском метро более 13 тысяч пассажиров. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Инспекторы ЦОМП помогают добираться до социально значимых и культурных учреждений столицы людям, которым сложно передвигаться в транспорте самостоятельно», — заявил он.

Чаще всего их услугами пользуются незрячие и слабовидящие пассажиры. Также оставить заявку на сопровождение могут инвалиды-колясочники, пожилые люди, многодетные семьи и родители с детскими колясками. Работает Центр ежедневно с 05:30 до 01:00, услуги его сотрудников бесплатны.

Ранее в Южном Бутове из пожара спасли 99-летнего мужчину, который мог передвигаться только в инвалидной коляске. Пенсионер не пострадал.