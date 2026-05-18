С 18 мая отменили плату за проезд от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов

Плату за проезд на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов временно отменили. Мера действует с 18 мая, сообщили в дептрансе Москвы.

«Правила оплаты на других участках МСД остаются прежними. Оплатить проезд можно через приложение „Парковки России“, на сайте msd.mos.ru и в сторонних сервисах — например, на Госуслугах или в приложениях банков, где указаны данные о транспортном средстве», — отметили в сообщении.

Также в дептрансе обозначили альтернативные маршруты для объезда закрытых участков. При движении по Ярославскому шоссе объезд рекомендовали по 5-му проезду Подбельского, затем по Щелковскому шоссе. Если нужно проехать по шоссе Энтузиастов к Ярославскому шоссе, то нужно повернуть на Щелковское шоссе и ехать в сторону области.

В Москве 25 апреля состоялось праздничное открытие летней речной навигации. Для москвичей и гостей столицы подготовили развлекательную программу.