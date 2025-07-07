Руководитель столичного предприятия вошел в топ-10 молодых промышленников страны
На международной промышленной выставке ИННОПРОМ объявили лауреатов IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года». В десятку лучших молодых руководителей страны попал Александр Заверзаев — директор компании, производящей автоматизированные контрольно-измерительные системы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Столичные промышленники продолжают демонстрировать свой профессионализм на всероссийском уровне. В этом году в ТОП-200 конкурса „Молодой промышленник года“ вошли 20 руководителей ведущих предприятий Москвы, а в десятку лучших — основатель предприятия электротехнической отрасли. Успех столичных управленцев — яркое подтверждение того, что индустрия города обладает мощным кадровым потенциалом и способна решать самые сложные стратегические задачи», — отметил Гарбузов.
Александр Заверзаев, владелец и глава инженерного центра «Автоматизированные системы контроля» (ИЦ «АСК»), вошел в десятку лучших молодых промышленников года. Компания занимается проверкой качества электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, а также разработкой автоматизированных контрольно-измерительных систем.
«Попадание в Топ-200 молодых промышленников России — это признание нашей работы на уровне страны. Войти в Топ-10 — огромная ответственность и стимул двигать отечественную промышленность вперед вместе с командой „АСК“, — заявил Заверзаев.
Победители Премии получили награды, дипломы и членство в Клубе молодых промышленников. Им также открылась возможность участвовать в рабочих встречах с лидерами органов власти, которые организует Клуб для развития предприятий и продвижения их инновационных проектов.
Председатель Клуба молодых промышленников Антон Ковалев подчеркнул, что Премия вызывает гордость у регионов, потому что их промышленники, работая круглосуточно и преодолевая трудности, получают признание на федеральном уровне.
«Премия выявляет таких руководителей, с признанием заслуг они получают не только награды, но и включение в ряды нашего сообщества, возможность участия в рабочих встречах с руководителями органов власти, которые организуют Минпромторг России и Клуб в целях дальнейшего развития предприятий», — сказал Ковалев.
Всероссийская премия «Молодой промышленник года» ежегодно вручается Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга России. В конкурсе участвуют руководители средних и малых предприятий с годовым доходом от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей и штатом до 250 сотрудников. Возраст кандидатов не должен превышать 40 лет.
Премия направлена на поиск и поощрение талантливых управленцев в сфере промышленности, которые вносят вклад в инновации и развитие отрасли.