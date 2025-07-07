Руководитель столичного предприятия вошел в топ-10 молодых промышленников страны

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ объявили лауреатов IV Всероссийской премии «Молодой промышленник года». В десятку лучших молодых руководителей страны попал Александр Заверзаев — директор компании, производящей автоматизированные контрольно-измерительные системы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Столичные промышленники продолжают демонстрировать свой профессионализм на всероссийском уровне. В этом году в ТОП-200 конкурса „Молодой промышленник года“ вошли 20 руководителей ведущих предприятий Москвы, а в десятку лучших — основатель предприятия электротехнической отрасли. Успех столичных управленцев — яркое подтверждение того, что индустрия города обладает мощным кадровым потенциалом и способна решать самые сложные стратегические задачи», — отметил Гарбузов.

Александр Заверзаев, владелец и глава инженерного центра «Автоматизированные системы контроля» (ИЦ «АСК»), вошел в десятку лучших молодых промышленников года. Компания занимается проверкой качества электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, а также разработкой автоматизированных контрольно-измерительных систем.

«Попадание в Топ-200 молодых промышленников России — это признание нашей работы на уровне страны. Войти в Топ-10 — огромная ответственность и стимул двигать отечественную промышленность вперед вместе с командой „АСК“, — заявил Заверзаев.

Победители Премии получили награды, дипломы и членство в Клубе молодых промышленников. Им также открылась возможность участвовать в рабочих встречах с лидерами органов власти, которые организует Клуб для развития предприятий и продвижения их инновационных проектов.