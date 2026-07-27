Рост объемов промышленности Москвы укрепил технологическую базу России

Москва стала ключевым промышленным центром России, который обеспечивает необходимыми товарами другие регионы и формирует новое высокотехнологичное будущее страны. Это стало возможным за счет расширения производственных площадок, модернизации оборудования и внедрения современных способов производства, сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Столица сохранила лидирующие позиции по объемам выручки в радиоэлектронике, электромобилестроении, авиационной, ракетно-космической и медицинской отраслях. Продукция московских компаний насыщает внутренний рынок и востребована в других регионах.

Только в этом году резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил необходимое медицинское оборудование службам скорой помощи Ярославской и Белгородской областей, Краснодарского края и Казани.

Еще одно предприятие обеспечило больницы Орловской и Ярославской областей необходимыми лекарствами.

Разработанные Московским нанотехнологическим центром композитов материалы использовали при работе на ключевых инфраструктурных объектах более чем в 60 регионах России, включая трассу М-4 «Дон», а также во Владимирской области, Забайкальском крае и Чебоксарах. Кроме того, московские промышленники поставляют лифты и лекарства в десятки регионов России.

На сегодняшний день в Москве работает более 4,6 тысячи предприятий более чем из 20 обрабатывающих отраслей. К 2030 году площадь промышленных производств увеличится в два раза — с 13 миллионов квадратных километров до 25,3 миллиона. Более половины предприятий перейдет на инновационные производства и передовые технологии.

За первое полугодие промышленное производство в Москве выросло на 12,1%, а обрабатывающее производство — на 12,5%, что стало существенным вкладом столицы в укрепление технологической базы страны.