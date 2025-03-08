Российские звезды записали поздравления к 8 Марта для пассажиров в Москве

Отечественные знаменитости записали аудиопоздравления с Международным женским днем для пассажиров московского транспорта. Короткие пожелания не будут мешать восприятию основной информации, сообщила замначальника МосМетро Юлия Темникова в Telegram-канале .

Горожан и гостей столицы в транспорте поздравляют художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, народный артист России Дима Билан, худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман, а также юморист и актер Денис Дорохов.

«Аудиопоздравления российских звезд будут звучать на эскалаторах и в вестибюлях станций метро, платформах МЦК и МЦД, а также автовокзалах», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В Подмосковье 8 Марта прошел концерт для женщин-военнослужащих и семей защитников Отечества. Мероприятие состоялось при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева, Министерства информации и молодежной политики совместно с Министерством культуры и туризма.