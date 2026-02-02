Подразделения группировки войск «Восток» освободили Придорожное в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Село находится к северо-западу от Гуляйполя.

Российские военные поразили подразделения двух механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. Противник потерял на участке фронта за сутки более 320 военнослужащих, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», артиллерийское орудие и склад материальных средств.

Накануне под контроль российской армии перешли два других села: Зеленое в Харьковской области и Сухецкое в ДНР. Их освободили соответственно военнослужащие группировок «Север» и «Центр».