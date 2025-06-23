Прокат лодок, чистый песок и шезлонги. В Подмосковье обустроили 164 мест отдыха у воды

Этим летом в Подмосковье обустроили 164 места отдыха у водоемов. С начала сезона их посетили более 470 тысяч человек. Губернатор Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности пляжей, а также содержать их в чистоте, создавая комфортные условия для отдыха жителей.

Всего в Подмосковье 164 мест отдыха у воды, из которых 24 находятся в парках, 12 — на водохранилищах, 63 на реках и 65 — на озерах и карьерах. Все они нанесены на специальную карту. Там также можно увидеть территории, где купаться запрещено.

«Организация мест отдыха у воды имеет свою специфику. Важно, чтобы они соответствовали самым высоким стандартам. Очень прошу обращать внимание на все, что с этим связано. Песок на берегу, безопасное дно водоема, лежаки, кабинки для переодевания, баки для мусора, туалеты — это должно поддерживаться в чистоте и в функциональном состоянии на протяжении летнего сезона», — сказал Воробьев.

Большой популярностью пользуются карьер «Волкуша» в Лыткарине, пляж на реке Коломенке, а также «Загорское море» в Сергиевом Посаде и набережная реки Синички в Красногорске.