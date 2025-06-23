Прокат лодок, чистый песок и шезлонги. В Подмосковье обустроили 164 мест отдыха у воды
Андрей Воробьев призвал обустраивать пляжи Подмосковья по высоким стандартам
Этим летом в Подмосковье обустроили 164 места отдыха у водоемов. С начала сезона их посетили более 470 тысяч человек. Губернатор Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности пляжей, а также содержать их в чистоте, создавая комфортные условия для отдыха жителей.
Всего в Подмосковье 164 мест отдыха у воды, из которых 24 находятся в парках, 12 — на водохранилищах, 63 на реках и 65 — на озерах и карьерах. Все они нанесены на специальную карту. Там также можно увидеть территории, где купаться запрещено.
«Организация мест отдыха у воды имеет свою специфику. Важно, чтобы они соответствовали самым высоким стандартам. Очень прошу обращать внимание на все, что с этим связано. Песок на берегу, безопасное дно водоема, лежаки, кабинки для переодевания, баки для мусора, туалеты — это должно поддерживаться в чистоте и в функциональном состоянии на протяжении летнего сезона», — сказал Воробьев.
Большой популярностью пользуются карьер «Волкуша» в Лыткарине, пляж на реке Коломенке, а также «Загорское море» в Сергиевом Посаде и набережная реки Синички в Красногорске.
Как отметил глава министерства благоустройства Михаил Хайкин, к обустройству пляжей есть ряд требований. Среди них — очистка дна, подсыпка песка на берегу, наличие туалетов, а также волейбольные площадки, точки торговки, мусорные баки.
Рядом с водоемами в Подмосковье расположено 63 пункта проката. Это водные лыжи, катамараны, лодки и байдарки. Кроме того, обустроено 114 волейбольных площадок и открыто 148 объектов торговли.
По словам начальника главного управления МЧС по Московской области Алексея Павлова, традиционно в летний сезон увеличивается количество несчастных случаев у воды, чаще всего их причиной становится купание в необорудованных местах или в пьяном состоянии. Чтобы избежать ЧП, специалисты регулярно проводят рейды и беседы с жителями. Кроме того, в Подмосковье установили около тысячи табличек о запрете купания в необорудованных местах.
Узнать больше о правилах безопасности во время отдыха можно по ссылке.