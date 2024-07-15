Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили поставки продукции в дружественные страны

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» по итогам 2023 года поставили в дружественные страны в полтора раза больше изделий, чем годом ранее, и произвели продукции на 120 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

«Производитель досмотрового оборудования поставил в Мьянму и Лаос несколько видов высокотехнологичных интроскопов, как мобильных, так и стационарных, которые позволяют проводить досмотр багажа, крупногабаритных грузов и автотранспорта», — рассказал он.

Гарбузов напомнил, что резиденты ОЭЗ имеют право импортировать и экспортировать продукцию без уплаты таможенных пошлин и НДС.

Еще одним востребованным направлением для российского экспорта является Ближний Восток. Компания «Ортомода» поставила в Египет первую партию специальной обуви для диабетической стопы, созданную с учетом специфики региона. До конца года планируется экспортировать около двух тысяч пар. Идут поставки также в Китай, Индию и страны СНГ.

Производитель оборудования для цифровой интеллектуальной энергетики компания «Профотек» не только налаживает деловые отношения сама, но и помогает коллегам. Недавно она приняла руководителей саудовского испытательного центра GCC LAB, сертификаты которого позволяют поставлять товары на экспорт.

«Сегодня, когда западные лаборатории отказывают в сертификации российским товарам, саудовский испытательный центр готов предоставить свои услуги компаниям из России», — отметил генеральный директор компании Олег Рудаков.