Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» сэкономили 1,2 миллиарда рублей налогов с начала года

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» за первый квартал 2024 года сэкономили 1,2 миллиарда рублей за счет налоговых льгот. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Лидерами по этому показателю стали производители медизделий и лекарственных средств, которые получили свыше 518 миллионов рублей преференций», — отметил он.

По его словам, всего резиденты сэкономили 12,4 миллиарда рублей налогов, но инвестировали в экономику города почти 153 миллиарда. Таким образом, на каждый рубль налоговых льгот пришлись 12,3 рубля инвестиций.

Больше всего в свое развитие вложили предприятия оптики и робототехники. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов оценил инвестиции в них в сумму более 69 миллиардов рублей.

«Средства шли на расширение и модернизацию производства, строительство новых промышленных корпусов, запуск инновационной продукции», — подчеркнул он.

Он привел в пример компанию, которая привлекла 1,7 миллиарда рублей для первого в России производства LCD-матриц больших диагоналей. Выпустить продукцию планируется до конца года.

Еще один резидент — производитель медтехники «ТЗМОИ» — в 2023 году открыл цех металлообработки и роботизированной сварки. Это позволит увеличить выпуск продукции на четверть.

По словам гендиректора ОЭЗ Геннадия Дегтева, весной на площадке «Алабушево» построили завод по производству глюкометров площадью более 11 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций превысил 2,5 миллиарда рублей.

«Значительную поддержку в реализации таких крупных проектов оказывает Правительство Москвы», — добавил он.

Для резидентов ОЭЗ налог на прибыль составляет всего 2%, а имущественный, транспортный и земельный налоги имеют нулевую ставку. Несколько лет она возглавляет международные и национальные отраслевые рейтинги.